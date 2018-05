एबी डीविलियर्स के संन्यास लेने पर सानिया के पति ने कहा 'तुसी न जाओ'

क्रिकेट फैन्स के लिए 23 मई 2018 तारीख एक ऐसा झटका लेकर आई, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। एबीडी के संन्यास के बारे में सुनकर पूरा क्रिकेट जगत स्तब्ध रह गया। एबीडी का ये फैसला फैन्स से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों को भी बड़ा झटका दे गया।

पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक ने ट्वीट कर लिखा, 'तुसी ना जाओ'। इसके साथ शोएब ने एक सैड इमोजी भी पोस्ट की।

अनुष्का ने भी डिविलियर्स के संन्यास पर इमोशनल पोस्ट लिखा। अनुष्का ने ट्वीट कर लिखा, 'जिंदगी में हम खुद के लिए क्या हासिल करते हैं, उससे ज्यादा खास होता है दूसरों की जिंदगी पर पॉजिटिव प्रभाव छोड़ना। तुमने दोनों चीजों को आकर्षक और ईमानदारी से किया। तुमको और डेनियल को आगे की खुशहाल जिंदगी के लिए शुभकामनाएं।'

In life, what we do to positively impact the lives of others has greater meaning than what we accomplish for ourselves. You’ve managed to do both beautifully & always with such grace & integrity. Wishing you & Danielle a blessed, happy life ahead 🙏 @ABdeVilliers17 @DanielleDV27