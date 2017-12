TROLL : गलत स्पेलिंग लिख बुरे फंसे अख्तर, युवी-भज्जी ने किया कमेंट

टीम इंडिया के खिलाड़ी युवराज सिंह और हरभजन सिंह क्रिकेट के मैदान में कई बार दमदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फिलहाल ये खिलाड़ी भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। लेकिन बाहर होने के बावजूद सोशल मीडिया पर धमालमचा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी टीम के पूर्व खिलाड़ी ने शोएब अख्तर भी ट्विटर पर सक्रिय रहते हैं। लेकिन हाल ही में शोएब को युवी और भज्जी ने अपना निशाना बनाया।

दरअसल अख्तर ने एक फोटो ट्वीट की है, जिसमें ग्लव्स और वेल्डिंग हेलमेट उठा रखा है। उन्होंने इस फोटो के साथ लिखा, सिर्फ कड़ी मेहनत से ही सपनों को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने हैशडैग भी लगाए हैं। #Shoaibakhtar #quoteoftheday #hardwork #dreams #nevergiveup #Rawalpindiexpress.

Only hard work can lead you to your dreams.#Shoaibakhtar #quoteoftheday #hardwork #dreams #nevergiveup #Rawalpindiexpress pic.twitter.com/bmtiom3WCY