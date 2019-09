मिस्बाह की नियुक्ति पर शोएब अख्तर ने ली चुटकी, कहा- लगे हाथ PCB अध्यक्ष भी बना देते

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हाल ही में हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता की दोहरी भूमिका के लिए चुने गए मिस्बाह-उल-हक की ट्विटर पर टांग खिंचाई की है। पूर्व कप्तान मिस्बाह को बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने राष्ट्रीय टीम का कोच और मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। साथ ही वकार यूनिस को टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। मिस्बाह को मिकी आर्थर के स्थान पर टीम को केच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Congratulations to @captainmisbahpk for the new 'dual' role of Head Coach as well as Chief Selector for Pakistan Cricket Team.

I am surprised he is not appointed the Chairman PCB as well along with it.



Hahahaha



i am just kidding. I really hope he does wonders like before :)