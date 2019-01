VIDEO: पहले सरफराज पर भड़के शोएब अख्तर, लेकिन फिर की कम सजा की मांग

दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी एंडिले फेहुलक्वायो के खिलाफ रंगभेद की टिप्पणी के कारण पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद विवादों में फंस गए हैं। यह घटना पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच की है। फेहुलक्वायो और रेसी वान डर दुसेन की 127 रनों की साझेदारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे मैच में पांच विकेट से हराया।

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान द्वारा रखे गए 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पर 80 रनों पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे।

फेहुलक्वायो और रेसी की साझेदारी पाकिस्तानी खिलाड़ी सरफराज को रास नहीं आ रही थी और यह उनकी भावनाओं में झलक गई। 37वें ओवर के दौरान उन्होंने फेहुलक्वायो को कहा, “अबे काले, तेरी अम्मी आज कहां बैठी हैं? तूने आज क्या प्रार्थना की है।?”

सरफराज की इस टिप्पणी की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। इसके साथ ही सरफराज भी आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि सरफराज को फेहुलक्वायो से माफी मांगनी चाहिए।

अख्तर ने टि्वटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, “एक पाकिस्तानी के तौर पर यह स्वीकार्य नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने समय के दवाब में ऐसा कह दिया होग। उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।”

Sarfraz must explain himself to Media & public regarding his comments to batsman.. pic.twitter.com/Ocx74ry4IW

इसके बाद शोएब अख्तर ने एक और ट्वीट कर सरफराज के लिए कम सजा की मांग की है। उन्होंने लिखा की वर्ल्ड कप में हमें बतौर कप्तान उनकी जरुरत है इसलिए उनकी सजा कठोर नहीं होनी चाहिए।

I really hope that our captain gets away with minimal punishment out of this recent episode bcoz we need him for the coming World Cup as captain ..