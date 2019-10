सरफराज अहमद पर भड़के शोएब अख्तर, बताया- कन्फ्यूज कप्तान

Pakistan vs Sri Lanka: श्रीलंका के हाथों लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहला टी-20 हारने के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने वर्तमान कप्तान सरफराज अहमद को आड़े हाथों लिया है। नए रूप में श्रीलंका की युवा टीम ने नंबर छह की टीम को 64 रनों से हरा दिया। इस हार के बाद शोएब ने सरफराज की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने सरफराज को कन्फ्यूज्ड कप्तान कहा है। उन्होंने सलाह दी कि सरफराज को ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए।

शोएब अख्तर ने यूट्यूब वीडियो पर कहा, सरफराज एक कन्यूज कप्तान है। मैं उनसे पिछले दो साल से कह रहा हूं कि उन्हें ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए। उनकी बल्लेबाजी में लगतार गिरावट का मूल कारण यही है। वह स्कोर नहीं कर पा रहे हैं।

रणवीर सिंह से मिलकर कुछ ऐसा करेंगी जिवा, धौनी ने किया खुलासा

उन्होंने कहा, हमने उनसे कई बार कहा कि वह अपना बल्लेबाजी नंबर सुधारें, क्योंकि पाकिस्तान को उनसे रनों की जरूरत है ना कि कप्तान की। यदि वह रन बनाते हैं तो यह उनके और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदेमंद होगा।

Watched the #Pakistan vs #SriLanka Match?

What are your thoughts on how the team performed?



Watch full analysis on YT: https://t.co/OnfpZqM7kq pic.twitter.com/pvbeCF5pV0