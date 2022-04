शोएब अख्तर की भविष्यवाणी- लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर मुंबई इंडियंस करेगी विजयी वापसी

अख्तर ने भविष्यवाणी की है कि मुंबई इंडियंस की टीम आज लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर टूर्नामेंट में विजयी वापसी करेगी। पांच मैचों के बाद भी मुंबई की टीम अंकतालिका में सबसे नीचे 10वें नंबर पर है और टीम को अ

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Ezaz Ahmad Sat, 16 Apr 2022 01:31 PM

इस खबर को सुनें