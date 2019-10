VIDEO: शोएब अख्तर ने कहा, रोहित अपने आप से बदला ले रहे हैं 

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा है कि भारत के नए टेस्ट सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बीते कुछ सालों में टेस्ट में अच्छा न कर पाने का बदला अब अपने आप से ले रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस समय तीन मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है जिसका तीसरा मैच रांची में खेला जा रहा। रोहित इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था जबकि रांची में पहली पारी में दोहरा शतक जड़ा।

इस सीरीज में रोहित पारी की शुरुआत कर रहे हैं जबकि इससे पहले वे टेस्ट में मध्य क्रम में खेला करते थे। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “अब, हर कोई मानेगा कि रोहित शर्मा महान बल्लेबाज थे और महान हैं। उन्होंने सीमित ओवरों में अपनी इच्छा के मुताबिक रन बनाए, उन्हें पता था कि वह एक बड़े मंच- टेस्ट क्रिकेट, पर कुछ खो रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “रोहित को अब पता चल रहा है कि उनकी काबिलियत क्या है। वह वनडे की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। वह बड़े-बड़े छक्के मार रहे हैं और लगातार रन बना रहे हैं। वह अब अपने आप से बदला ले रहे हैं।” रोहित का अब घर में टेस्ट में औसत 99.84 हो गया है। वह ब्रैडमेन को पीछे छोड़ चुके हैं। 32 साल के इस खिलाड़ी ने घेर में खेली गईं 18 पारियों में 1298 रन बनाए हैं जिसमें छह शतक और पांच अर्धशतक शामिल हैं।

"Rohit Sharma finally realised what he's capable off"

Shoaib Akhtar gives his analysis on #rohitsharma performance against #SouthAfrica.



