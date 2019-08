शोएब अख्तर बोले- स्टीव स्मिथ दर्द में थे, आर्चर ने दूर खड़े रहकर अच्छा नहीं किया

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने असंवेदनशील रवैए के लिए जोफ्रा आर्चर की आलोचना की है। गौरतलब है कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर की एक बाउंसर गेंद स्टीव स्मिथ की कनपटी पर लगी और वह ​मैदान पर गिर गए। इसके बाद जोफ्रा आर्चर को जोस बटलर के साथ हंसते हुए देखा गया। शोएब अख्तर ने ट्वीट किया, 'बाउंसर खेल का एक हिस्सा है। लेकिन जब भी कोई गेंदबाज बल्लेबाज को सिर पर गेंद मारता है और वह गिर जाता है, तो शिष्टाचार के लिए जरूरी है कि गेंदबाज उसके पास जाए और बल्लेबाज की कुशलक्षेम पूछे।'

Bouncers are a part & parcel of the game but whenever a bowler hits a batsman on the head and he falls, courtesy requires that the bowler must go & check on him. It was not nice of Archer to just walk away while Smith was in pain. I was always the first one to run to the batsman.