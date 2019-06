ICC CWC 2019; IND vs PAK: शोएब अख्तर के दिमाग पर हावी है बारिश का डर

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर पर बारिश का डर किस कदर हावी है, इसका अंदाजा उनके एक ट्वीट से लगाया जा सकता है। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक रोचक फोटो शेयर किया है। अख्तर ने भारत और पाकिस्तान के बीच 16 जून को होने वाले मुकाबले से पहले जो फोटो ट्वीट किया है, उसमें भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनके पाकिस्तानी समकक्ष सरफराज अहमद टॉस के बाद तैरते हुए पवेलियन लौट रहे हैं और बाकी के एक्सपर्ट्स नाव में सवार हैं।

Sunday looking a bit like this. Haha#PAKvIND #CWC19 pic.twitter.com/rTO70ru6UY