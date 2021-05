शिव सुंदर दास बने भारतीय महिला टीम के बैटिंग कोच, कहा-NCA का अनुभव काम आएगा

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर दास को भारतीय महिला टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। उनके अलावा अभय शर्मा को फील्डिंग कोच बनाए गया है। शिव सुंदर दास को यकीन है कि एनसीए के साथ कोचिंग के दौरान मिले अनुभव का उन्हें फायदा मिलेगा। भारत के लिए 2000 से 2002 के बीच में 23 टेस्ट खेल चुके दास ने कहा, 'यह अच्छा अनुभव है और मुझे इसका बेताबी से इंतजार है।'

वह नेशनल क्रिकेट अकादमी में राहुल द्रविड़ के मार्गदर्शन में बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं। उनका मानना है कि उस अनुभव से उन्हें बल्लेबाजों की तकनीकी दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'मैं चार-पांच साल एनसीए का हिस्सा था और कुछ समय से बल्लेबाजी कोच रहा हूं। मैं राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे यह मौका दिया।'

India Women's tour to England --



Batting coach: Shiv Sunder Das

Fielding coach: Abhay Sharma

Manager: Gita Gaikwad

Bowling coach: @cricbuzz understands that Ramesh Powar would be taking care of this department @vijaymirror has all the details ..https://t.co/4YUR9ZYGUK