शिमरन हेटमार ने लगाया IPL 2024 का दूसरा सबसे लंबा छक्का; खुद भी नहीं कर पाए विश्वास; टॉप पर ये भारतीय

Shimron Hetmyer second longest six of IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर ने गुरुवार 2 मई की रात सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन का दूसरा सबसे लंबा छक्का लगाया। हेटमायर ने यह सिक्स पारी के 18वें ओवर में टी नटराजन की गेंद पर लगाया। उनका यह सिक्स 106 मीटर लंबा था। आईपीएल 2024 में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड फिलहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिनेश कार्तिक के नाम है, उनसे लंबा छक्का अभी तक इस सीजन कोई नहीं लगा पाया है। कार्तिक ने भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टी नटराजन की गेंद पर 108 मीटर लंबा छक्का लगाया था।

आईपीएल 2024 में अभी तक चार बल्लेबाज लगा चुके हैं 106 मीटर लंबा छक्का

सीजन-17 में कुल 4 बल्लेबाज 106 मीटर लंबा छक्का लगा चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के शिमरन हेटमायर के अलावा इस लिस्ट में सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन, कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर और लखनऊ सुपर जाएंट्स के निकोलस पूरन शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में ईशान किशन का भी नाम शामिल हैं जिन्होंने 103 मीटर का छक्का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही लगाया था।

एलबी मोर्कल के नाम है आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के पूर्व हरफनमौला एलबी मोर्कल के नाम आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने पहले सीजन में प्रज्ञान ओझा की गेंद पर 125 मीटर लंबा छक्का जड़ा था।

करीबी मैच में 1 रन से हारा राजस्थान

सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स के सामने 202 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए आरआर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 200 रन बना पाई। अंतिम तीन ओवरों में एसआरएच ने मैच पलट दिया, जब राजस्थान को जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी। टी नटराजन ने 18वें ओवर से 7 रन दिए और हेटमायर का विकेट चटकाया। इसके अगले ओवर में पैट कमिंस ने भी इतने ही रन खर्च कर ध्रुव जुरेल को पवेलियन की राह दिखाई। अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने अपना पूरा अनुभव झोंकते हुए टीम को 1 रन से जीत दिलाई।