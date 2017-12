धवन की पत्नी और बच्चों को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, कर्मचारियों की बदसलूकी पर भड़के शिखर

टीम इंडिया के ओपनर खिलाड़ी शिखर धवन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए केपटाउन पहुंच गए हैं। लेकिन उनका परिवार अभी दुबई में एयरपोर्ट पर अटका हुआ है। धवन ने मुंबई से अपनी बीवी और बच्चों के साथ केपटाउन के लिए उड़ान भरी थी। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइंस ने उन्हें दुबई एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट में नहीं बैठना दिया।

VIDEO: केपटाउन पहुंची टीम, विराट ने उठाया अनुष्का का बैग, लोगों ने...

धवन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है कि एयरलाइंस ने उनके बीवी बच्चों से बर्थ सर्टिफेट्स और कुछ और कागजात मांगे, जो कि उनके पास नहीं थे। एयरलाइंस के कर्मचारियों ने इस वजह से उनकी की पत्नी आयशा और बच्चे उस फ्लाइट में नहीं बैठने दिया।

1/2.Absolutely unprofessional from @emirates. Was on my way 2 SA with my fam & was told tht my wife and kids can't board the flight from Dubai to SA. Was asked to produce birth certificates & other documents fr my kids at the airport which we obviously didn't have at that moment.