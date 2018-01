शिखर धवन ने सानिया मिर्जा के पति का पूछा हाल, पाक फैन्स बोले...

टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज शिखर धवन ने गुरुवार को पाकिस्तानी क्रिकेटर और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक को ट्वीट किया। शिखर के इस ट्वीट पर सभी उनके फैन हो गए। सभी ने उनकी तारीफ की। दरअसल, शिखर धवन ने लिखा, जनाम शोएब मलिक, उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और जल्द ही मैदान पर उतरें। ख्याल रखें अपना।

Janab @realshoaibmalik , hope you're recovering well and will be fit soon to be back on the field! Take care🤗☺

इस ट्वीट के बाद लोगों ने शिखर की खूब तारीफ की। पढ़ें ट्वीट्स

Thanku dhawan sb for tweeting about my hero @realshoaibmalik . We all praying for him, he will be fit very soon and will be back in field in shaa allah. Thanku once again and best of luck