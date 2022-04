हिंदी न्यूज़ क्रिकेट CSK vs PBKS: शिखर धवन के पास इतिहास रचने का शानदार मौका, इस मुकाम तक पहुंचने वाले बनेंगे पहले भारतीय

अगर धवन आज सीएसके के खिलाफ 7 चौके लगाते हैं तो वह टी20 क्रिकेट में अपने 1000 चौके पूरे कर लेंगे और वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बनेंगे। कोहली-रोहित उनसे काफी पीछे हैं।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Sun, 03 Apr 2022 05:59 PM

