VIDEO: शिखर धवन ने भांगड़ा मूव्स से जीता फैन्स का दिल

खराब शुरुआत के बाद मध्यक्रम के बल्लेबाजों की शानदार परफॉर्मेंस के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर जारी पहले वनडे मैच में भारत के खिलाफ 50 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 288 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। ऑस्ट्रेलिया को इस स्कोर तक पहुंचाने में पीटर हैंड्सकॉम्ब (73), शॉन मार्श (59) और उस्मान ख्वाजा (59) का अहम योगदान रहा। मैच के दौरान शिखर धवन ने एक बार फिर से अपने भांगड़ा मूव्स से फैन्स को खुश किया।

मैच के दौरान जब शिखर धवन बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने स्टेडियम में बैठे फैन्स की धुनों पर भांगड़ा के कुछ मूव्स दिखाए। शिखर धवन अक्सर बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग के दौरान अपने डांस और भांगड़ा मूव्स से फैन्स का मनोरंजन करते रहते हैं। हालांकि, कई बार उन्हें इसके लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जाता है।

इस मैच में शिखर धवन गोल्डन डक हो गए हैं। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भारत को पहला झटका लगा। शिखर धवन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौटे। जेसन बेहरेनडोर्फ ने शिखर धवन को एलबीडब्ल्यू आउट किया।

वहीं, 'भारत आर्मी' फैन ग्रुप ने शिखर धवन के इस डांस वीडियो को अपने टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है।

#AUSvIND @SDhawan25 doing what he does best with the Bharat Army!🕺 #ShikharDoTheBhangra #BharatArmy #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/0PGMMNFcbz