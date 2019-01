शिखर धवन हुए गोल्डन डक, फैन्स ने करण जौहर से की ये अपील

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में 4 रनों के कुल स्कोर पर भारत ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। शिखर धवन, कप्तान विराट कोहली और अंबाती रायडू आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं।

रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने आए शिखर धवन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। जेसन बेहरनडॉर्फ ने भारत को पहला झटका दिया। उन्होंने धवन को एलबीडब्ल्यू किया। धवन गोल्डन डक हुए।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में गोल्डन डक होने के बाद सोशल मीडिया पर शिखर धवन का जमकर मजाक बनाया जा रहा है और उन्हें खरी-खोटी सुनाई जा रही है।

| Maiden ODI wicket for Behrendorff as Aussies get off to the perfect start! Follow #AUSvIND LIVE - https://t.co/kDDSWBSD8m pic.twitter.com/tKGSRr8OX2 — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) January 12, 2019

इसके साथ ही कुछ यूजर्स सोशल मीडिाया पर करण जौहर से शिखर धवन को 'कॉफी विद करण' में बुलाने की भी अपील कर रहे हैं।

@karanjohar sir isko bi bulaa lo apni koffee waali haveli pe pic.twitter.com/NMBcQDOQpY — RK (@rocktheworld62) January 12, 2019

SHIKHAR DHAWAN ... Thanks but NO thanks ...

I mean really ? Many much deserving openers are there ....Do it or LEAVE it !!



4 Runs for 3 wickets India ..#INDvAUS#RjAlok



Perform kariye ... We will click your pics post that ...



PC - Shikhar's Insyagram pic.twitter.com/lRTXrrBf0I — RJ ALOK (@OYERJALOK) January 12, 2019

Hardik Pandya, KL Rahul & Shikhar Dhawan have contributed equally in this match. — Trendulkar (@Trendulkar) January 12, 2019

And, Shikhar Dhawan once again does what he does best. Out for 0 in the first over. IND 1 for 1 in 1 overs, chasing 289. What a great start. #INDvAUS — Bobins Abraham (@BobinsAbraham) January 12, 2019

This is what happens when you come into international cricket after not playing competitive cricket for more than 50 days , shikhar Dhawan was busy enjoying holidays in Australia gone for duck #AUSvIND @samiprajguru — Ash (@Ayadav1808) January 12, 2019

इससे पहले पीटर हैंड्सकॉम्ब की तेजतर्रार पारी के अलावा उस्मान ख्वाजा और शॉन मार्श के अर्धशतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत के खिलाफ पांच विकेट पर 288 रन बनाए। हैंड्सकॉम्ब ने 61 गेंद में छह चौकों और दो छक्कों की मदद से 73 रन की पारी खेलने के अलावा मार्कस स्टोइनिस (43 गेंद में नाबाद 47, दो छक्के, दो चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी भी की। ख्वाजा ने 59 जबकि शॉन मार्श ने 54 रन की पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 92 रन जोड़े।

हैंड्सकॉम्ब और स्टोइनिस की तेजतर्रार पारियों से टीम अंतिम सात ओवर में 80 रन जोड़कर 300 रन के करीब पहुंचने में सफल रही। भारत की ओवर से कुलदीप यादव ने 54 जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 66 रन देकर दो विकेट चटकाए। रवींद्र जडेजा ने 48 रन देकर एक विकेट हासिल किया। मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में सिर्फ 46 रन खर्च किए लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।