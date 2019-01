VIDEO: धवन ने रोहित को पिता बनने पर दी बधाई, दिया ये मैसेज

टीम इंडिया के खिलाड़ी शिखर धवन, 'हिटमैन' रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा और रितिका सजदेह को उनकी पहली बच्ची के जन्म पर बधाई दी है। पिछले साल के आखिर में रोहित शर्मा और रितिका के घर बेटी ने जन्म लिया। कपल ने बच्ची का नाम समायरा रखा गया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में तीसरे वनडे से पहले मीडिया से बात करते हुए शिखर धवन ने हिटमैन रोहित को इस मौके पर मजेदार अंदाज में बधाई दी।

शिखर धवन ने बधाई देते हुए कहा, ''मैं रोहित और उनकी पत्नी के लिए बहुत खुश हूं। निश्चित रूप से पिता बन कर रोहित बहुत खुश हैं। मुझे विश्वास है कि वह एक अच्छे पिता साबित होंगे।''

गुरुवार को बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टेनिस बॉल से अभ्यास किया। शिखर धवन ने कहा कि वह शॉर्ट बॉल पर अपने रिफ्लेक्सेस को मजूबत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह एक्सरसाइस मेरी मसल्स और रिफ्लेक्सेस को बेहतर करेगी। मुझे इसकी जरूरत है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बाउंसी और क्विक गेंदें फेंकते हैं। एक ओपनर के रूप में मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे रिफ्लेक्ससे बेहतर हों।''

धवन ने यह भी कहा कि 'ग्रेट' धौनी को दोनों मैचों पर बेहतर परफॉर्म करते हुए देखना अच्छा था। विकेटकीपर-बल्लेबाज अपने रंग में लौट रहे हैं। उन्होंने दिनेश कार्तिक की भी तारीफ की। कार्तिक ने पिछले वनडे में 24 गेंदों पर 25 रन की पारी खेली थी।

शिखर ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में टीम के रूप में परफॉर्म करना सुखद था। नए धौनी ने दोनों मैचों में शानदार पारी खेली। मुझे खुशी है कि धौनी अपने रंग में लौट रहे हैं। धौनी टीम के लिए बहुत अहम हैं। शिखर ने कहा कि फाइनल मैच में भारत सीरीज पर कब्जा करने की कोशिश करेगा।

Congrats on becoming a Daddy @ImRo45 - @SDhawan25 has a message for you 😁😁 #TeamIndia pic.twitter.com/JTlNoRR7Oh