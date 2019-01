NZvsIND; 1st ODI: शिखर धवन ने हासिल किया बड़ा मुकाम, कर ली ब्रायन लारा की बराबरी

शिखर धवन वनडे में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। हालांकि, उन्हें यह उपलब्धि वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा के साथ साझा करनी पड़ रही है। शिखर धवन ने यह आंकड़ा अपनी 118वीं वनडे पारी मे छुआ। ब्रायन लारा ने भी 118वीं वनडे पारी में अपने 5000 रन पूरे किए थे। न्यूजीलैंड के साथ नेपियर में खेले गए पहले वनडे मैच में शिखर धवन ने जैसे ही अपना 10वां रन बनाया वह इस खास मुकाम पर पहुंच गए। सबसे कम वनडे पारियों में 5000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के नाम दर्ज है, जिन्होंने सिर्फ 101 वनडे पारियां खेलकर इस मुकाम तक पहुंच गए थे।

5000 ODI runs for @SDhawan25.



He is the second fastest Indian to achieve this feat 😎😎 pic.twitter.com/LhlKjvtBRc