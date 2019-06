VIDEO: चोट के बावजूद प्रैक्टिस सेशन में पहुंचे 'गब्बर', यूं आए नजर

प्रतिभाशाली युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल ओपनर शिखर धवन के कवर के तौर पर भारतीय विश्व कप टीम (ICC world Cup 2019) से जुड़ने इंग्लैंड जाएंगे। भारत को विश्व कप में अपना तीसरा मैच गुरुवार (13 जून) को नॉटिंगम में न्यूजीलैंड से खेलना है। वह बुधवार को इंग्लैंड पहुंचेंगे। लेकिन वह तब तक टीम में शामिल नहीं हो पाएंगे जब तक टीम प्रबंधन शिखर को विश्व कप से बाहर करने की घोषणा नहीं करता।

इस बीच टीम इंडिया ने ट्रेंट ब्रिज में नेट प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस के दौरान शिखर धवन भी मैदान पर मौजूद थे। अंगूठे में फ्रेंक्चर की वजह से धवन प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखा।

प्रैक्टिस सेशन के दौरान शिखर धवन ने अपने दाएं हाथ से उठाकर एक बॉल भी पास की। आखिर में कुलदीप यादव मैदान पर शिखर धवन के गले लगते हुए नजर आए।

#WATCH Shikhar Dhawan at India's practice session at Trent Bridge, Nottingham ahead of their #ICCCricketWorldCup2019 match against New Zealand, tomorrow. He had suffered a fracture on his thumb in India's match against Australia on 9 June & has been ruled out for at least a week. pic.twitter.com/4PjV3dvH6j