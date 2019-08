शिखर धवन-श्रेयस अय्यर का यह VIDEO देख नहीं रुकेगी आपकी हंसी

India vs West Indies, ODI Series, Shikhar Dhawan Shreyas Iyer: टीम इंडिया अभी वेस्टइंडीज में है और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इसके बाद भारत और विंडीज के बीच दो टेस्ट मैच भी खेले जाने हैं। टी-20 की तीन मैचों की सीरीज भारत 3-0 से जीत चुका है। लेकिन पहला वनडे 13 ओवर के खेल के बाद ही बारिश से धुल गया। अब दूसरे वनडे का इंतजार है। इस बीच इस बीच भारतीय खिलाड़ी कैरेबियन टापू पर लुत्फ उठा रहे हैं और जमकर मजे कर रहे हैं।

भारतीय खिलाड़ियों की इस मस्ती के बीच शिखर धवन और श्रेयस अय्यर का एक वीडियो सामने आया है। यही वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से शेयर किया है। इस वीडियो में दोनों माउथ पीस के साथ हैं और उन्हें कुछ डायलॉग बोलने की चुनौती दी गई है। इसके नतीज काफी मजेदार रहे। इनमें से कुछ शब्द बोलने और समझने में काफी मुश्किल थे।

सबसे पहले शिखर धवन की बारी थी। शिखर धवन ने कुछ लाइनों और डायलॉग्स को अय्यर को समझाने की कोशिश की। इसके बाद यही काम अय्यर ने किया। इस चैलेंज को 'स्पीक आउट' चैलेंज का नाम दिया गया है। यह काफी मजेदार गेम रहा। इससे पहले कुछ इसी तरह का गेम रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा ने भी खेला था।

