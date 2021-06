श्रीलंका दौरे के लिए टीम में नहीं चुने जाने पर टूटा शेल्डन जैक्सन का दिल, ट्वीट हुआ वायरल

भारतीय क्रिकेट टीम को अगले महीने श्रीलंका दौरे पर जाना है, जहां तीन वनडे और इतने ही टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है। इसके लिए 10 जून (गुरुवार) को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। 20 सदस्यीय टीम में छह अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन को जगह नहीं मिली है। टीम में नहीं चुने जाने से शेल्डन जैक्सन काफी निराश हैं। उन्होंने टीम चयन के बाद जो ट्वीट किया, वह खूब वायरल हो रहा है।

शेल्डन का फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और टी20 मैचों में अच्छा प्रदर्शन रहा है। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 50 की औसत से 5634 रन बनाए हैं, वहीं लिस्ट ए मैचों की बात करें तो 37.42 की औसत से 2096 रन बनाए हैं। टी20 मैचों में उनका औसत 25.86 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 117.09 का है। टी20 मैचों में शेल्डन ने 1240 रन बनाए हैं। श्रीलंका दौरे के लिए 20 सदस्यीय टीम इंडिया की घोषणा हुई है, जिसकी कप्तानी शिखर धवन संभालेंगे। भुवनेश्वर कुमार को उप-कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह जैसे तमाम दिग्गज क्रिकेटर्स इंग्लैंड दौरे पर गए हैं, जहां भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है और इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 20 सदस्यीय टीम में 6 अनकैप्ड खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें से पांच खिलाड़ियों को तो पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

