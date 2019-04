VIDEO: शेन वॉटसन ने लिया अपने बेटे का इंटरव्यू, धौनी को लेकर कही ये बात

शेन वॉटसन के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) का यह सीजन उतना अच्छा नहीं रहा, जितना 2018 का सीजन रहा था। उन्होंने 11 मैचों में अब तक 22 की औसत और 132 की स्ट्राइक रेट से 243 रन बनाए हैं। जबकि पिछले सीजन में उन्होंने 555 रन बनाए थे। फाइनल में उन्होंने शतक लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑल राउंडर शेन वाटसन ने आईपीएल में अपने बेटे जूनियर वॉटसन यानि विलियम का इंटरव्यू लिया।

जब जूनियर वॉटसन से चेन्नई सुपर किंग्स के पसंदीदा खिलाड़ी का नाम पूछा गया तो उन्होंने ने अपने पिता का नाम लिया। जब उनसे पिता के अलावा किसी और का नाम बताने को कहा गया तो उन्होंने महेंद्र सिंह धौनी का नाम बताया। सीएसके के कप्तान धौनी बड़ों और बच्चों सबके बीच लोकप्रिय हैं।

जूनियर वॉटसन ने इंटरव्यू में अपने पापा को बताया कि धौनी के लंबे छक्के मारना पसंद है। साथ ही वह उनकी विकेटकीपिंग को भी पसंद करते हैं। विलियम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शेन वॉटसन द्वारा 53 गेंदों पर बनाए 96रनों की भी तारीफ की। यह वॉटसन का पहला अर्द्धशतक था। वॉटसन की पारी की बदौलत चेन्नई ने छह विकेट से मैच जीत लिया।

