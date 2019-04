धौनी के बाद रैना की बेटी के साथ मस्ती करते दिखे वॉटसन- VIDEO

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2019) के 12वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शानदार फॉर्म में है। टीम के खिलाड़ी जहां मैदान पर धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ियों के बच्चे मैदान के बाहर धमाल मचाते हैं। खिलाड़ी भी मैदान पर टीम के साथी खिलाड़ियों के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आते हैं। आईपीएल के इस सीजन में सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम चेन्नई सुपरकिंग्स बन गई है।

चेन्नई सुपरकिंग्स टीम के खिलाडी़ और उनके परिवार सभी काफी घुल मिल गए हैं। बच्चे भी टीम के सभी खिलाड़ियों के साथ काफी मस्ती करते रहते हैं। कुछ वक्त पहले धौनी इमरान ताहिर और शेन वॉटसन के बेटों के साथ रेस लगाते हुए नजर आए थे तो वहीं सुरेश रैना, इमरान ताहिर और ड्वेन ब्रावो जीवा धौनी के साथ मस्त करते हुए दिखाई दिए थे।

अब चेन्नई सुपकिंग्स ने शेन वॉटसन और सुरेश रैना की बेटी ग्रेसिया का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वॉटसन की बेटी भी हैं। शेन वॉटसन मैदान पर दोनों बच्चियों के साथ जमकर मस्ती कर रहे हैं।

