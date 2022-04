बाबर आजम और विराट कोहली में कौन है बेहतर टेस्ट बल्लेबाज, वॉटसन का जवाब जीत लेगा दिल

शेन वॉटसन ने मौजूदा समय के पांच बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज चुने हैं। वॉटसन ने इस लिस्ट में सबसे पहले विराट कोहली को चुना है। वॉटसन की इस लिस्ट में विराट, बाबर, स्मिथ, विलियमसन और जो रूट के नाम शामिल हैं।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Namita Shukla Thu, 14 Apr 2022 05:59 PM

