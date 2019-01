शेन वॉटसन ने जब अपने बेटे को दिया ऑटोग्राफ, Cute Video वायरल

बिग बैश लीग (BBL) का आठवां संस्करण अपने शबाब पर है। शायद ही इस टूर्नामेंट में कोई उबाऊ पल आए हों और यह फैन्स को प्रभावित करने में असफल रहा हो। हां, क्रिकेट मैदान पर ऐसे पल जरूर आए जिन्होंने फैन्स का दिल जीत लिया। सिडनी थंडर के कप्तान शेन वॉटसन भी एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ ऐसे ही एक यादगार पल के साक्षी बने।

शेन वॉटसन की 40 गेंदों पर 68 रन की पारी ने टीम को सीजन की चौथी जीत दिलाई। वॉटसन ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी इस शानदार पारी के लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के बाद एक बहुत ही क्यूट नजारा देखने को मिला, जिसने फैन्स का दिल जीत लिया।

IPL Auction 2019: जानिए, अब हर टीम के पास हैं कौन-कौन से खिलाड़ी

मैच के बाद शेन वॉटसन के बेटे विलियम वॉटसन मैदान की तरफ दौड़ पड़े। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने अपने बेटे को बाकायदा आटोग्राफ दिए। वॉटसन ने अपने बेटे की कैप और शर्ट पर ऑटोग्राफ दिए। इसके बाद उसे प्यार से गले लगाया। जूनियर वॉटसन अपने पिता की इस अभिव्यक्ति के बाद स्माइल कर रहे थे।

A moment to remember for Shane Watson and his son Will! #BBL08 pic.twitter.com/7rIdF7iqWv