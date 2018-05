शेन वॉर्न ने बताया कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, चुनी अपनी IPL टीम भी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 11वें सीजन का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। मैच से पहले शेन वॉर्न ने आईपीएल 2018 की अपनी 'ऑल स्टार टीम' चुनी है। इसके अलावा उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि कौन सी टीम चैंपियन बनेगी।

IPL की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें...

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, 'मुझे लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स जीतेगा।' इसके अलावा उन्होंने अपनी 'ऑल स्टार टीम' में जोस बटलर, राहुल त्रिपाठी, विराट कोहली, रिषभ पंत, महेंद्र सिंह धौनी, हार्दिक पांड्या, आंद्रे रसेल, राशिद खान, एंड्रयू टाई, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को चुना है।

जानिए कौन सा खिलाड़ी किस टीम से हैः

जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स)

राहुल त्रिपाठी (राजस्थान रॉयल्स)

विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर)

रिषभ पंत (दिल्ली डेयरडेविल्स)

महेंद्र सिंह धौनी (चेन्नई सुपरकिंग्स)

हार्दिक पांड्या (मुंबई इंडियंस)

आंद्रे रसेल (कोलकाता नाइट राईडर्स)

राशिद खान (सनराइजर्स हैदराबाद)

एंड्रयू टाई (किंग्स इलेवन पंजाब)

कुलदीप यादव (कोलकाता नाइट राईडर्स)

जसप्रीत बुमराह (मुंबई इंडियंस)

Good luck to both teams in the IPL final tonight, here’s my “All star team” from this years IPL

Butler

Rahul

Virat

Pant

Dhoni

Pandya

Russell

R.Khan

Tye

Kuldeep

Bumra

Agree ? I think CSK will win !