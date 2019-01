कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के मुरीद हुए दिग्गज, शेन वॉर्न ने कही बड़ी बात  

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ जारी चौथे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार (6 जनवरी) को अपनी पहली पारी में 300 रनों का स्कोर खड़ा किया। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर जारी इस मैच में ऑस्ट्रेलिया मेहमान टीम की ओर से पहली पारी में बनाए गए स्कोर के दम पर 322 रन पीछे है। ऐसे में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया है। भारत के लिए इस पारी में कुलदीप यादव ने सबसे अधिक पांच विकेट लिए। कुलदीप यादव की इस शानदार गेंदबाजी के लिए सोशल मीडिया पर दिग्गजों ने उनकी जमकर तारीफ की।

कुलदीप यादव ने अपनी इस सफलता का श्रेय शेन वॉर्न को दिया था। अब शेन वॉर्न और क्रिकेट दिग्गजों ने उनकी जमकर तारीफ की है।

शेन वॉर्न ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से उनके साथ तस्वीर शेयर की है। शेन वॉर्न ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए लिखा है- शानदार गेंदबाजी और 5 विकेट के लिए कुलदीप यादव को मुबारकबाद। तुमने जो मेरे बारे में कहा उसके लिए शुक्रिया। आपके साथ काम करते और आपको गेंदबाजी करते देख बहुत अच्छा लगता है मेरे दोस्त।

Well bowled & congrats on your 5 wicket haul @imkuldeep18 also, thankyou for your very kind words - it’s been a pleasure to work with you & watch you bowl my friend ! pic.twitter.com/35vNtL8qp5 — Shane Warne (@ShaneWarne) January 6, 2019

हरभजन सिंह ने कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा, वेलडन... शानदार स्पैल... ऐसे ही शानदार काम करते रहो।

संजय मांजरेकर ने कुलदीप के लिए ट्वीट किया- भारत के लिए अब स्पिनरों का सलेक्शन सिरदर्द बनने वाला है।

Oh dear!

Selection headaches with spinners for India. Kuldeep has thrown his hat in the ring as a wicket taking spinner in foreign conditions.

#Matchday #AUSvIND — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) January 6, 2019

हर्षा भोगले ने ट्वीट करते हुए लिखा- कुलदीप यादव अपने आइडल शेन वॉर्न के सामने 5 विकेट लेकर काफी गौरान्वित महसूस कर रहे होंगे।

Wonderful moment when @imkuldeep18 said he was proud to take a fifer in front of his idol and in the commentary box @ShaneWarne was beaming. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) January 6, 2019

बता दें कि भारत के लिए इस पारी में कुलदीप यादव ने सबसे अधिक पांच विकेट लिए, वहीं रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने दो-दो विकेट लिए। इसके अलावा, जसप्रीत बुमराह को एक सफलता हाथ लगी।