हिरण को दूध पिलाते हुए शाहिद अफरीदी ने शेयर की फोटो, लोग करने लगे TROLL

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें शेयर की हैं। इन दोनों तस्वीरों को लेकर उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक फोटो में अफरीदी हिरण के बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो दूसरे में उनकी बेटी की फोटो है, जिसके पीछे एक शेर जंजीर में बंधा हुआ है। इन दोनों तस्वीरों के साथ अफरीदी ने जो कैप्शन लिखा, उसकी वजह से उनका मजाक बन गया।

दरअसल अफीरीदी ने कैप्शन में लिखा, 'अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। दुनिया का सबसे अच्छा अहसास है जब मेरी बेटी मेरा विकेट लेने के बाद के जश्न को कॉपी करती है। और हां जानवरों का ख्याल रखना ना भूलें, उन्हें भी हमारे प्यार और केयर की जरूरत है।'

Great to spend time with loved ones. Best feeling in the world to have my daughter copy my wicket taking celebrations. And yes don't forget to take care of animals, they too deserve our love and care :) pic.twitter.com/CKPhZd0BGD — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) June 9, 2018

फिर क्या था, लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। अफरीदी की नॉनवेज खाते हुए तस्वीरें शेयर की गईं, तो वहीं किसी ने लिखा कि जानवरों को इस लिए खिलाओ-पिलाओ कि बाद में आप उसे काट सको।

Shabash Shahid bhai.......great message. Proud of you. 👍🏻👍🏻 pic.twitter.com/qNXAHZEQL9 — PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) June 10, 2018

You didn't understand he is asking people to generously feed animals during Ramzan so they can slaughter them later n enjoy a big feast later. — 🌷 (@LS_dweet) June 10, 2018

Where is this? Come how there are wild animals in unnatural environment? Isnit legal? — afia salam (@afiasalam) June 9, 2018