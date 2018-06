PICS: #CricketRelief टी20 मैच में शाहिद अफरीदी को मिला ये बड़ा सम्मान

पाकिस्तान के ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, लेकिन गुरुवार को उन्होंने वर्ल्ड इलेवन की कप्तानी की और आखिरी बार इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे। लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर वेस्टइंडीज और वर्ल्ड इलेवन के बीच क्रिकेट रिलीफ टी20 मैच खेला गया। अफरीदी ने इस मैच में वर्ल्ड इलेवन की कप्तानी की।

अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए जब शाहिद अफरीदी मैदान पर आए, तो उन्हें टीम ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। वर्ल्ड इलेवन टीम में भारत के दिनेश कार्तिक भी शामिल थे। इस तरह से अफरीदी को दुनिया के दिग्गज क्रिकेटरों की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वर्ल्ड इलेवन की कप्तानी पहले इंग्लैंड के इयोन मोर्गन के हाथ में थी, लेकिन उनके चोटिल होने के बाद अफरीदी को कप्तान नियुक्त किया गया।

WorldXIvsWI: रसेल-लेविस के सामने फेल हुई अफरीदी की वर्ल्ड XI

Thank you, @SAfridiOfficial . Congratulations on an incredible international career 👏 📺 Watch now on @SkyCricket #CricketRelief #LoveLords pic.twitter.com/5FbtiK0DE2

🙌 @SAfridiOfficial received a guard of honour by his @ICC World XI team-mates as he took to the field for an international match for the final time.#CricketRelief#LoveLords pic.twitter.com/ZOS4MI0MKm