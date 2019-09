शाहिद अफरीदी ने बताए 4 फेवरेट बैट्समैन, एक भारतीय भी शामिल

पूर्व पाकिस्तानी ऑल राउंडर शाहिद अफरीदी ने वर्तमान में खेल रहे अपने चार पसंदीदा बल्लेबाजों का टि्वटर पर जिक्र किया। उन्होंने कप्तान विराट कोहली, पाकिस्तान के बाबर आजम, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का नाम लिया। उनसे किसी ने पूछा था कि उनकी पसंद के बल्लेबाज कौन हैं तो आफरीदी ने जवाब दिया, विराट कोहली, बाबर आजम और स्मिथ।

हालांकि, शाहिद आफरीदी ने विराट और बाबर आजम में से बेहतर बल्लेबाज चुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं। इस सबकी शुरुआत उस समय हुई जब आफरीदी ने टि्वटर पर लोगों से अपनी पसंद के बल्लेबाज बताने को कहा।

फिलहाल विराट कोहली टॉप बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने हर तीसरे मैच में अर्द्धशतक लगाया है। केवल बाबर आजम एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, जिनका औसत (54.21) कोहली (50.85) से बेहतर है। लेकिन कोहली ने यह औसत 71 मैचों में बरकरार रखा है जबकि बाबर आजम 30 टी-20 में यह औसत बनाए हुए हैं।

INDvsSA 3rd T20: जानिए कब और कहां देख सकते हैं तीसरे टी-20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 में कोहली के 72रनों की पारी के बाद आफरीदी उन्हें एक महान बल्लेबाज बताया। भारत ने इस मैच में सात विकेट से जीत दर्ज की। मैच के बाद आफरीदी ने ट्वीट किया, बधाई कोहली, आप एक शानदार खिलाड़ी हैं। आपकी लगातार सफलता की कामना करता हूं।

Congratulations @imVkohli You are a great player indeed, wish you continued success, keep entertaining cricket fans all around the world. https://t.co/OoDmlEECcu