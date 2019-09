शाहिद अफरीदी के घर बिरयानी खाकर बोले माइकल होल्डिंग, मुझे पाकिस्तान में खतरा नहीं लगता

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने वेस्ट इंडीज के दिग्गज गेंदबाज रहे माइकल होल्डिंग को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अफरीदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से माइकल होल्डिंग के साथ मेजबानी की फोटो साझा की, जिसमें पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज सइद अनवर भी दिखाई दे रहे हैं। अफरीदी ने ट्वीट किया, 'अपने घर पर होल्डिंग को रात के खाने पर आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। डॉ काशिफ आपका माइकल को कराची लाने के लिए शुक्रिया। सइद अनवर का भी साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इन महान खिलाड़ियों का यहां आना अच्छा लगा।'

A real honour to host the legendary Michael Holding for a dinner at home. Thank you Dr Kashif for arranging Michael's visit to Karachi. Also thank you to Saeed Anwar for joining us. Great to have some legends visit me. pic.twitter.com/Rg2JQnDxXx