VIDEO: T-10 क्रिकेट में अफ्रीदी ने झटका सहवाग का विकेट, पूरी की पहली हैट्रिक

शारजाह में खेली जा रही टी-10 क्रिकेट लीग में शाहिद अफरीदी ने शानदार हैट्रिक बनाई। अफरीदी इस लीग में पख्तून्स की तरफ से खेल रही हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वीरेन्द्र सहवाग मराठा अरेबियन्स के कप्तान है। अफरीदी ने इस मैच में सहवाग को पहले गेंद पर ही आउट कर दिया।

14 दिसम्बर से शुरु हुई टी-10 लीग का दूसरा मैच पख्तून्स और मराठा अरेबियन्स के बीच खेला गया। इसमें अफरीदी की कप्तानी में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पख्तून्स ने 10 ओवर में 4 विकेट खोकर 121 रन बनाए। वहीं इसके जवाब में सहवाग की कप्तानी वाली मराठा टीम निश्चित ओवर में 7 विकेट खोकर 96 रन ही बना पायी।

मराठा की बल्लेबाजी के दौरान पांचवें ओवर में अफरीदी ने लगातार गेंदों पर आर. रोसाउ, ड्वेन ब्रावो और कप्‍तान वीरेंद्र सहवाग को आउट कर हैट्रिक पूरी की। मराठा टीम के ओपनर बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने नाबाद 57 रन बनाए। लेकिन दूसरे छोर पर उनका साथ कोई नहीं दे पाया। वहीं पख्तून्स की ओर से फखर जमान ने नाबाद 45 रन और लियाम डॉसम ने 44 रनों की बेहतरीन पारी खेली।

