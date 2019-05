शाहिद अफरीदी ने बेटियों के खेलने को लेकर किया ऐसा कमेंट, अब हो रहे ट्रोल

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) अपनी आत्मकथा 'गेम चेंजर' के बाद से पूर्व पाकिस्तानी कप्तान एक बार फिर से सुर्खियों में छाए हुए हैं। स्पॉट फिक्सिंग, गौतम गंभीर, जावेद मियांदाद, अपनी उम्र को लेकर किए गए खुलासों के बाद शाहिद अफरीदी को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इस बार वजह है कि उनकी किताब में लड़कियों के स्पोर्टस खेलने को लेकर दिया गया उनका बयान।

दरअसल, शाहिद अफरीदी ने अपनी इस किताब में कहा कि वह अपनी बेटियों को किसी पब्लिक गेम्स में नहीं जाने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए उन्हें अपनी पत्नी से भी बात की। संयोग से उनकी पत्नी भी इस बात से सहमत हैं कि बेटियों को गेम्स में नहीं जाने देना है। मैंने यह फैसला पत्नी के फैसले के बाद ही लिया है। फेमिनिस्ट जो कहना चाहें इस पर कह सकती हैं, लेकिन एक रुढ़िवादी पिता के रूप में मैने यह निर्णय लिया है।

शाहिद अफरीदी का कहना है कि उनकी बेटियां गेम्स खेल सकती है, लेकिन सिर्फ घर के अंदर। वह किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गेम नहीं खेल सकतीं। शाहिद अफरीदी की इस टिप्पणी के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

Shahid Afridi "It's for social and religious reasons that I've made this decision regarding my daughters not competing in public sporting activities and their mother agrees with me. The feminists can say what they want; as a conservative Pakistani father, I've made my decision" — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) May 7, 2019

यूजर्स शाहिद अफरीदी के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना कर रहे हैं।

But he has to make this about him and then use the media and public as a forum for personal validation. I mean how insecure that is. And thats exactly why this man should not be allowed anywhere near Pakistan cricket. Have absolutely zero brain but 100% personal gratification — KB (@tvveet_kb) May 7, 2019

Good... this is the thinking of a famous sportsperson... shocking and disappointing — Rabin kumar Panda (@rabin531) May 8, 2019

Every bit a hypocrite — Aamir (@aamirofsandiego) May 8, 2019

What's more disturbing is the support his regressive thoughts are getting. No, his daughters aren't 'things' that he owns. — Avishkar Kalgutkar (@avish_kal11) May 8, 2019

He is saying that how weak he is in pakistan that his daughters won't be safe even if he had played for long time for pakistan & was captain also.

He is too weak to protect his daughter. — Cricket (@Cricket67589810) May 8, 2019

बता दें कि इससे पहले अफरीदी विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के ओपनर गौतम गंभीर के साथ विवाद में घिर गए थे। पाकिस्तान के स्टार अफरीदी ने गंभीर को पाकिस्तान आकर ईलाज कराने की सलाह दी थी। गंभीर और अफरीदी के अच्छा रिश्ते नहीं हैं। 2007 में मैदान पर ही दोनों के बीच कहा सुनी हो गई थी। कानपुर में हुए वनडे मैच में दोनों पर आईसीसी कोड आफ कंडक्ट का उल्ल्घंन करने का दोषी पाया गया था और जुर्माना हुआ था। अफरीदी ने कहा था, मुझे लगता है है कि गौतम गंभीर को कुछ समस्या है। अफरीदी ने गंभीर पर अपनी आत्मकथा में खराब टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि गौतम गंभीर की कोई पर्सनेलिटी नहीं है और एटीटयूड उनकी समस्या है।