INDvsSA: शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे

India vs South Africa 2019, Women Cricket, 1st T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने मंगलवार (24 सितंबर) को यहां खेले गए पहले टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 11 रनों से हराकर तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 130 रन का स्कोर बनाया और फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम को एक गेंद शेष रहते 119 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस मैच में भारत की तरफ से शेफाली वर्मा ने इंटरनेशनल डेब्यू किया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है।

शेफाली वर्मा ने भले ही सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा हो, लेकिन उनका यह इंटरनेशनल डेब्यू यादगार नहीं बन पाया। शेफाली वर्मा ने सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल टी-20 क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन वह अपने पहले ही मैच में खाता नहीं खोल पाई। भारत की तरफ से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम उम्र (15 साल 239 दिन) में पदार्पण करने वाली शेफाली वर्मा खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गई।

इस डेब्यू के साथ ही शेफाली भारत की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गईं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया है। वहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह दूसरे नंबर पर हैं। शेफाली से पहले भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी गार्गी बनर्जी हैं।

गार्गी ने 1978 में 14 साल 165 दिन की उम्र में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने 30 साल पहले 16 साल 238 दिन की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आगाज किया था। शेफाली सचिन को अपना आदर्श भी मानती हैं और उन्हें देखकर ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था।

What a moment this is for the hard-hitting batter Shafali Verma, who makes her India debut today. She is only 15! 😊💪🏾#INDWvsSAW pic.twitter.com/nD0C6ApQld