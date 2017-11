SHOCKING! युवी की इस हरकत से कुछ BCCI अधिकारी खफा, सवाल उठाते हुए कहा, अगर ऐसे ही...

Get up get up and #doitagain 👊🏽😜👹✌️🏃 @jaspritb1 @hardikpandya93 @yuzi_chahal23 @kedarjadhavofficial @dk00019 @akshar.patel

A post shared by Yuvraj Singh (@yuvisofficial) on Nov 20, 2017 at 2:54am PST