IREvSCO: रोमांच के चरम तक पहुंचा टी20 मैच, टाई पर हुआ खत्म

पॉल स्टर्लिंग की 81 रन की धमाकेदार पारी के बावजूद आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच ट्राई टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज का मैच रविवार रात को टाई पर छूटा। पिछले साल टेस्ट दर्जा हासिल करने वाले आयरलैंड के सामने 186 रन का लक्ष्य था। उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही लेकिन स्टर्लिंग ने 41 गेंदों पर पांच चौकों और छह छक्कों की मदद से 81 रन की शानदार पारी खेली।

उनके अलावा सिमी सिंह ने 26, कप्तान गैरी विल्सन ने 20 और ऑलराउंडर केविन ओ ब्रायन ने 28 रन बनाये लेकिन आखिर में उसकी टीम छह विकेट पर 185 रन ही बना पाई। इससे पहले स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 185 रन बनाए थे। उसकी तरफ से कप्तान काइल कोएत्जर (54) ने अर्धशतक जमाया जबकि सलामी बल्लेबाज जॉर्ज मुंसे (46) और कैलम मैकलॉयड (46) ने भी उपयोगी योगदान दिया।

