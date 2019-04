ब्रेन ट्यूमर ने 38 साल की उम्र में ली इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की जान

स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कोन दे लांज का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 38 साल के थे और लम्बे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। स्कॉटलैंड क्रिकेट ने अपने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से इस खबर की पुष्टि की है। दक्षिण अफ्रीका में जन्में लांज ने स्कॉटलैंड के लिए कुल 21 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उन्होंने 2015 में आयरलैंड के खिलाफ टी-20 मुकाबले के साथ अपने देश के लिए डेब्यू किया था।

It is with great sadness that Cricket Scotland shares the news that Con de Lange passed away on Thursday 18th April 2019.



A great servant to Scotland and the game of cricket, our thoughts are with his family at this difficult time.https://t.co/xrOkaJg2lV pic.twitter.com/neoUg3gW9F