वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी कप्तान ने टीम इंडिया को लेकर कही ये बात, हो गए ट्रोल

आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से शुरू होने जा रहा है। क्रिकेट के इस सबसे बड़े आयोजन से पहले जिस टीम ने सबसे ज्यादा अभ्यास किया है- वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने घर पर इंग्लैंड से 5 वनडे और एक टी-20 खेलेगा। इसके अलावा उन्हें चार अभ्यास मैच भी खेलने हैं।

वहीं, पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद को अंतरराष्ट्रीय किक्रेट में इस समय सबसे बेहतरीन कप्तान माना जा रहा है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के कप्तान भी सरफराज ही थे।

सरफराज लगभग चैंपियंस ट्रॉफी वाली टीम के साथ ही वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड पहुंचेंगे। इस टूर्नामेंट में जिस मैच को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह है- 16 जून को होने वाला भारत-पाकिस्तान मैच। इस टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज मैच माना जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए यह एक अहम मुकाबला होगा।

इस मुकाबले को लेकर पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा, ''हमारे लिए सभी 9 मैच महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम हर मैच को ऐसे खेलेंगे जैसे भारत के खिलाफ खेल रहे हों।'' सरफराज अहमद की यह टिप्पणी उल्टी उन पर ही भारी पड़ गई। उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कहा कि एशिया कप 2018 में पाकिस्तान भारत से सभी मैच हार गया था।

सोशल मीडिया पर सरफराज अहमद को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

What does he mean by recently?? As far as I know India beat Pakistan twice in Asia Cup. — Sahil ساحل साहिल (@Sahil_Sk00) April 22, 2019

Well said but you missed a word in between 🙄



We have beaten India "ONCE " in a bigger event.



My advice don't play every match as a match against India beacuse if you do the maximum no. Of matches you can win in the world cup will be 1.



Grow up and focus on your game kid ! — Chetan Kumar Meena (@chetanmeena6791) April 22, 2019

Why does Pakistan always have to make it about India. Just talk about your own plans why bother about what India is doing or about the one match you have against them. You have 9 matches prepare for all equally. — Nikhil Mantravadi (@NikhilMantrava1) April 22, 2019

Are they planning to lose every match in world cup? because pak has lost all of his 11 WC ODI😂 — satyam barnwal (@satyam_baran) April 22, 2019

Yeah, you have Hassan Ali who will take all ten wicket in every match😉 — satyam barnwal (@satyam_baran) April 23, 2019

Isbar kon 10 wicket lega bhai😂😂😂😂 — NEERAJ SINGH (@NEERAJ92TTR) April 23, 2019

Looks like he has forgotten the 2 embarrassing defeats against India in Asia cup recently 😂😂 — Abhi Panchal (@iamabhi1909) April 23, 2019

बता दें कि विश्व कप में पाकिस्तान भारत से कभी नहीं जीता है। अब तक दोनों देशों के बीच विश्व कप में छह मुकाबले हो चुके हैं, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से हरा दिया था। इसके बाद एशिया कप के दौरान दो मैचों में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पडी़ थी।