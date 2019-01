VIDEO: सरफराज की इस हरकत पर रमीज राजा ने की पर्दा डालने की कोशिश

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में मेजबान टीम के खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में फंस गए हैं। पाकिस्तानी कप्तान विकेट के पीछे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए माइक पर पकड़े गए। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज रैसी वान डेर डुसेन और एंडिले फेहलुकवायो के बीच जारी छठे विकेट की साझेदारी से परेशान सरफराज ने नस्लीय अपशब्द कह डाले और उनके शब्द माइक पर पकड़े गए।

सरफराज की इस हरकत पर अगर मैच अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु करते हैं तो सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। आईसीसी की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नस्ल-विरोधी नीति, 1 अक्टूबर 2012 के अनुसार आईसीसी और उसके सभी सदस्यों को किसी भी समय अपमान, डराना-धमकाना, नापसंद करना, उनकी जाति,धर्म, संस्कृति,रंग या राष्ट्रीय या जातीय मूल के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।

सरफराज अहमद स्टम्पिंग कर रहे थे, इसलिए उनकी यह टिप्पणी कमेंट्रेटर माइक हेसमैन को भी सुनाई पड़ी। उन्होंने अपने साथी कमेंट्रेटर रमीज राजा से पूछा कि सरफराज ने क्या कहा? इस पर रमीज राजा सरफराज अहमद की इस हकरत पर पर्दा डालने की कोशिश करते नजर आए।

रमीज ने माइक हेसमैन से कहा, ‘वास्तव में इसका अनुवाद करना कठिन है। यह लंबा वाक्य है।’ हालांकि, अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और सरफराज को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।

Racist slur by Pakistan Captain #SarfrazAhmed against South African cricketer. Sarfraz was heard, quite clearly, on the stump mics as he said, “Hey black guy, where’s your mother sitting today? What (prayer) have you got her to say today?” @TheRealPCB @ICC#PakVsSA pic.twitter.com/NwVRlpj0Cw