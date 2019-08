महिला खिलाड़ियों ने क्रीज पर ऐसे मनाया इंग्लैंड की जीत का जश्न- VIDEO

Ashes 2019, England vs Australia 3rd Test: हाल ही में खत्म हुआ एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक टेस्ट के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा टेस्ट जिसमें कभी मैच ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था तो कभी इंग्लैंड की तरफ। इस मैच में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी ऑल टाइम क्लॉसिक पारी खेली और टीम को शानदार जीत दिलाई। फैन्स और सभी ब्रिटिश खिलाड़ियों ने बेन स्टोक्स की इस मैच जिताऊ पारी का जश्न मनाया, लेकिन इंग्लैंड महिला टीम की दो खिलाड़ी- नैट स्किवर और सारा टेलर यह जश्न नहीं मना सकीं, क्योंकि ये दोनों उस समय सरे के लिए बल्लेबाजी कर रही थी।

क्रीज पर होने की वजह से ये दोनों महिला खिलाड़ी अपनी टीम की जीत का जश्न नहीं मना सकती थी, बावजूद उन्होंने इंग्लैंड की जीत का शानदार ढंग से सेलिब्रिट किया। जब उन्हें यह खबर मिली कि स्टोक्स ने इंग्लैंड को जीत दिला दी है तो पिच के बीचों बीच पहुंच कर उन्होंने हवा में मुट्ठियां लहराईं।

सोशल मीडिया पर नैट स्किवर और सारा टेलर के इस तरह हेंडिग्ले टेस्ट में इंग्लैंड की जीत का जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो रहा है।

Sarah Taylor and Nat Sciver, in the middle at Guildford during a KSL match, on hearing England men have won the Test. pic.twitter.com/LlNWEy2mIh