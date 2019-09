संजू सैमसन के इस अंदाज के फैन हुए शशि थरूर, कही ये बात

India A vs South Africa: कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने युवा क्रिकेट खिलाड़ी संजू सैमसन के उस कदम की तारीफ की है, जिसमें उन्होंने अपने मैच की फीस को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के मैदानकर्मियों को देने का फैसला किया है। इस मैदान ने इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच खेले गई पांच मैचों की वनडे सीरीज की मेजबानी की थी।

इस सीरीज के हर मैच में बारिश ने बाधा डाली थी और मैदानकर्मियों को इस पर काफी मेहनत करनी पड़ी थी। सीरीज का चौथा मैच तो दो दिन तक चला था।

शशि थरुर ने ट्वीट किया, “तिरुवंनतपुरम के स्टार क्रिकेटर संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ खेले गए मैच में 48 गेंदों पर 91 रनों की पारी खेली और इसके बाद फैसला किया कि वह अपनी मैच फीस मैदानकर्मियों को दे देंगे जिनकी मेहनत से गीला मैदान खेलने के लिए अनुकूल बना। यही संजू को औरों से अलग करता है, सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि भावना भी।”

After his blistering 48-ball 91 vs SAfricaA, Thiruvananthapuram’s star cricketer SanjuSamson announced he was dedicating his match fees to the groundsmen, whose hard work on a wet ground had made play possible. That’s what sets Sanju apart from others: not just talent but spirit. pic.twitter.com/jQs722rIQc