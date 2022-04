हिंदी न्यूज़ क्रिकेट RR vs GT: नंबर 3 पर अश्विन क्यों? संजू सैमसन ने मैच के बाद बताई वजह

गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या की नाबाद 87 रनों की पारी के दम पर 192 रन बनाए थे। इस स्कोर के सामने राजस्थान 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 155 ही रन बना सकी।

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Lokesh Khera Fri, 15 Apr 2022 07:00 AM

