VIDEO: संजय मांजरेकर ने कमेंट्री बॉक्स में दिखाया हुनर, फैन्स बोले- बॉलीवुड जाओ

पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज पर टीम इंडिया ने 2-1 से कब्जा जमाया। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के बाद वनडे में भी यह भारत की ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के साथ-साथ सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स से संजय मांजरेकर का वीडियो भी खासा पसंद किया जा रहा है।

1990 के दशक में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी तकनीक के लिए पहचान बनाने वाले संजय मांजरेकर कमेंट्री में अपने आक्रामक और तीखे कमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। बल्लेबाजी और कमेंट्री के अलावा संजय मांजरेकर के पास एक और हुनर भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

संजय मांजरेकर ने अपने इस हुनर का खुलासा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान कमेंट्री बॉक्स में किया। मांजरेकर का यह हुनर है गायकी का। जी हां... संजय मांजरेकर बेहद शानदार गाना भी गाते हैं। उन्हें गायकी का शौक भी है और वह इसका रियाज भी खूब करते हैं।

मांजरेकर ने खुद ट्वीट करके अपनी गायकी के इस हुनर को अपने फैन्स के सामने पेश किया है। मांजरेकर ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर के गीत दिल दियां गल्ला' को गुनगुना रहे हैं। फैन्स मांजरेकर के इस वीडियो पर कमेंट्स किए हैं कि उन्हें बॉलीवुड में जाना चाहिए।

When you guys are on commercial break...: https://t.co/zILHJrsFNu via @YouTube