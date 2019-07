संजय मांजरेकर ने नंबर 4 के लिए टीम इंडिया को दी सलाह, भड़क गए फैन्स

विश्व कप (ICC World Cup 2019) के दौरान संजय मांजरेकर और उनकी कमेंटरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रही। महेंद्र सिंह धौनी और रवींद्र जडेजा को लेकर कमेंट करने पर क्रिकेट फैन्स उनसे काफी नाराज हुए। एक बार फिर फैन्स ने स्टार स्पोर्ट्स और आईसीसी से अनुरोध किया है कि उन्हें कमेंटरी पैनल से बाहर निकाल दिया जाए। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 'बिट्स और पीसेस' क्रिकेटर कहने पर भी उन्हें काफी आलोचना सुननी पड़ी थी।

अब वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन होने से पहले संजय मांजरेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। भारतीय टीम को वेस्टइंडीज में 3 टी-20, 3 वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं। इस दौरे की शुरुआत 3 अगस्त से होगी। टीम इंडिया जिस तरह सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार कर विश्व कप में बाहर हुई उसने भारत के मिडिल ऑर्डर को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है।

इन खामियों के बारे में संजय मांजरेकर ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर अपनी राय देते हुए लिखा- भारत को नंबर चार और पांच के लिए विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी चाहिए। उन्हें लगता है कि इस नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले को स्ट्राइक रोटेट करना आना चाहिए और वह रिस्क फ्री शॉट्स खेल सके।

संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया- 'भारत को नंबर 4 और 5 के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ी चाहिए। ऐसा खिलाड़ी जो 80-90 की स्ट्राइक से रन बना सके। वह बिना को खतरा उठाए सिंगल्स और डबल्स ले सके।'

India needs a no 4 & 5 who is from the Virat mould of batting. One who can score at a strike rate of 80/90 even when building an innings, taking zero risks by putting balls in the gaps & running the hard singles & twos. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 20, 2019

ससंजय मांजरेकर की इस राय पर इस बार भी यूजर्स ने उन्हें नहीं बख्शा। उन्होंने उनकी कमेंटरी की आलोचना की और उसे हटाए जाने की मांग की।

Definitely not this pic.twitter.com/1WyXvfeImf — Vicky Kumar (@ImVickyKumar) July 20, 2019

India doesn't need your commentary anyway. Period. — Bharat (@Bharat078) July 20, 2019

you mean, 2 bits and pieces players? — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 20, 2019

2015 semifinal = 1 run { 15 balls }

2017 ct final = 5 runs

2019 wc semi = 1 run

Best batsman in the world 🤣🤣 — Apurv Borkar (@ApurvBorkar) July 20, 2019

And thank God you are not in the team think tank and you r not the team selector. Otherwise India would have become Sri Lanka of modern time. — Harsh Raj (@harsh_rajs) July 20, 2019

मांजरेकर ने कहा था कि विश्व कप में केएल राहुल ने नंबर चार पर खेलना शुरू किया था, बाद में ऋषभ पंत और विजय शंकर भी इस नंबर पर खेले। लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरा। उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि दिनेश कार्तिक को सेमीफाइनल में महेंद्र सिंह धौनी से पहले भेजा गया, जबकि यह उम्मीद की जा रही थी कि धौनी बल्लेबाजी करने आएंगे।