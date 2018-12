मांजरेकर ने विराट के फैसले को बताया 'अजीब', यूजर्स बोले- 'मुंबईकर का दर्द'

चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 170 रनों की साझेदारी ने भारत को मलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत ने सात विकेट के नुकसान पर 443 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। जब तक रोहित शर्मा और ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे, विराट कोहली पारी घोषित करने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे, फिर उन्होंने अचानक ही पारी घोषित कर दी।

विराट कोहली के इस तरह पारी घोषित करने के फैसले सभी को चौंका दिया। पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने तो विराट के इस फैसले पर सवाल भी उठा दिए। मांजरेकर ने मैच के दौरान विराट के इस फैसले की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया है।

संजय मांजरेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'भारत का अजीब फैसला। रोहित के साथ भारत 50/75 रन या उससे भी ज्यादा बना सकता था। इतने रन जो दूसरी पारी में किसी भी टीम के लिए बनाना मुश्किल होता है। अभी वे रन बनाना समझदारी होती।' हालांकि, मांजरेकर के इस ट्वीट पर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया।

Strange declaration from India. With Rohit there India could have got 50/75 runs or even more runs, runs which would be harder to get batting second. Made sense in getting them now.#AusvInd — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) December 27, 2018

संजय मांजरेकर के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उनपर भेदभाव का आरोप लगाया। यूजर्स ने लिखा कि मुंबईकर का शतक नहीं हो पाया इसलिए वह दुखी हैं।

That missed Mumbai hurts..eh? — Indraneel B (@Unwise_cracker) December 27, 2018

Biased mumbaikar — Abhi (@Abhi27302212) December 27, 2018

Says the man who once wanted to drop Virat Kohli from the test team and give Rohit Sharma a go in his place. Just imagine. — Abhishek Saikia (@saikabhi1) December 27, 2018

Aap to rehne do sir. Aapka bas chale to Mumbai Ranji team ko hi aap India ka playing 11 bana do. — Sarthak Agarwal (@sarthak7598) December 27, 2018

You and your affair with rohit knows no bounds — Arvindh (@bharathiarvind) December 27, 2018

true mumbaikar, when whole world is saying excellent declaration this man still standing up for a fellow mumbaikar. Though it makes him look a bit silly and gandu as usual — landlord (@landlord0007) December 27, 2018

Yep. He should not have declared and let Ro score 200 so that india can bat for 3 days amd Aus will bat 2 days is that fine for you? — SamViratian (@sampathkumarre6) December 27, 2018

Abe jadeja ke OUT hone ke baad bowlers aate batting karne and definitely aussie will welcome them with short balls, INJURY HOJATI TO TU PHELE BHOOKTA — Off Happiness (@madmax29580547) December 27, 2018



बता दें कि दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए आठ रन बना लिए हैं। सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच (3 नाबाद) और मार्कस हैरिस (5 नाबाद) क्रीज पर मौजूद हैं। पुजारा और कोहली ने पहले दिन के स्कोर दो विकेट पर 215 रनों से आगे खेलना शुरू किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए भारत के स्कोर को आसानी से 300 से करीब ले गए। स्टार्क ने 293 के कुल योग पर कोहली (82) को आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका दिया। कोहली, फिंच के हाथों लपके गए। कप्तान ने अपनी पारी में 204 गेंदों का सामना करते हुए नौ चौके लगाए।

पुजारा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और पैट कमिंस ने उन्हें बोल्ड कर पवेलियन वापस भेजा। पुजारा ने 319 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके मारे। इसके बाद, अजिंक्य रहाणे (34) और रोहित शमार् (नाबाद 63) ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। रहाणे को बेहतरीन फॉर्म में चल रहे स्पिन गेंदबाज नाथन लॉयन ने आउट किया।

रहाणे को पवेलियन वापस भेजने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें कम नहीं हुईं। रोहित ने रहाणे के जाने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत के साथ छठे विकेट के लिए 76 रन जोड़े और भारत के स्कोर को 400 के पार ले गए। पंत को 39 के निजी स्कोर पर स्टार्क ने आउट किया। हरफनमौला खिलाड़ी रवींद्र जड़ेजा बल्ले से कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। उन्हें चार के निजी स्कोर पर जोश हेजलवुड ने अपना शिकार बनाया। रोहित ने अपनी पारी में 114 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके लगाए। मेजबान टीम के लिए कमिंस ने तीन और स्टार्क ने दो विकेट लिए। इनके अलावा, हेजलवुड और लॉयन को एक-एक विकेट मिला।