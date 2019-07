गावस्कर की बात काटकर मांजरेकर ने लिया विराट कोहली और चयन समिति का पक्ष, लोगों ने कर दिया TROLL

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और चयन समिति को लेकर सुनील गावस्कर की आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति 'सम्मान' के साथ असहमति जताते हुए कहा कि चयनकर्ता के स्तर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका ईमानदार होना है। इसको लेकर लोगों ने संजय मांजरेकर को जमकर ट्रोल भी किया है।

पूर्व महान बल्लेबाज गावस्कर ने अपने लेख में समीक्षा बैठक किए बगैर कोहली को टीम का कप्तान बरकरार रखने पर सवाल उठाया था और कहा था कि ऐसा लगता है कि एमएसके प्रसाद की अगुवाई वाली चयन समिति कमजोर है और टीम प्रबंधन के साथ काम करने का उसका स्तर नहीं है। भारत विश्व कप में प्रबल दावेदार के रूप में उतरा था लेकिन सेमीफाइनल में उसे न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत ने हालांकि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपने नौ में से सात मैच जीते और अब कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे मांजरेकर ने भी इस आंकड़े को सामने रखा।

मांजरेकर ने ट्वीट में लिखा कुछ ऐसा

मांजरेकर ने ट्वीट किया, 'भारतीय चयनकर्ताओं पर और विराट कोहली को कप्तान बरकरार रखने पर गावस्कर सर के नजरिए से पूरे सम्मान के साथ अहसमत हूं। नहीं, विश्व कप में भारत का प्रदर्शन उम्मीद से खराब नहीं था, वे सात मैच जीते और दो हारे। आखिरी मैच बेहद कम अंतर से। और चयनकर्ता के रूप में स्तर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ईमानदार होना है।' कोहली फ्लोरिडा और वेस्टइंडीज में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय, तीन एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे।

Respectfully disagree with Gavaskar Sir with his views on Indian selectors & Virat being retained as capt. No, Ind did not put in a ‘much below par WC performance’, they won 7 lost two. Last one very narrowly. And integrity a far more important quality as selector than stature. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 29, 2019

गावस्कर ने अपने लेख में सवाल उठाया था कि विश्व कप में टीम के बाहर होने के बाद कोहली कप्तानी के लिए पसंद क्यों थे। उन्होंने कहा कि चयन समति को उनकी कप्तानी और टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करनी चाहिए थी। गावस्कर ने कहा था कि चयनकर्ताओं को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चुनने से पहले समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि अगली समिति में स्तरीय खिलाड़ी होंगे जिन पर टीम प्रबंधन हावी नहीं हो सके।

मांजरेकर को अपने ट्वीट के लिए काफी खरी-खोटी भी सुननी पड़ी, लोगों ने कुछ इस तरह से जवाब दिया है-

Kohli needs to be questioned as much as the rest. His performance in the world cup was poor and even if he is the right man for the job it should still be discussed otherwise it's not a democratic process — Kev (@kevp88) July 29, 2019

Sir, how about a wrestling match between Sanjay ji and Sunny ji to settle the matter? Referee would be Ravindra Jadeja, of course.. — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) July 29, 2019

Gavaskar keep defending Dhoni throughout Indian team's mauling from England and Australia. Till date he is the biggest member of Dhoni Defend League.He defends all Dhoni's bad performances through his commentary. He has obvious hatred for Kohli so long — Arun (@mon2gulati) July 29, 2019

So you mean there should be no accountability for failure to prepare a team for the WC. We were chopping and changing till the SF. Most players were unsure about their place in the team. We were never settled and 4,6,7 had to cover up for MS at 6. — Gee Tee (@Fire_and_Move) July 29, 2019