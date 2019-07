पति शोएब मलिक के रिटायरमेंट पर इमोशनल हुईं सानिया मिर्जा, लिखा ये मैसेज

ICC World Cup 2019: भारतीय टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने अपने पति पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) के रिटायरमेंट के बाद इमोशनल मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया है। सानिया ने इस मैसेज में शोएब मलिक की क्रिकेट के मैदान पर उपलब्धियों गर्व व्यक्त किया है। पाकिस्तानी ऑल राउंडर शोएब मलिक ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सफर खत्म होने के साथ ही वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है।

शोएब मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ 94 रन की जीत के साथ वनडे क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया। शोएब मलिक ने वनडे से रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए ट्वीट किया- आज मैं वनडे इंटरनेशल क्रिकेट से संनयास ले रहा हूं। सभी खिलाड़ियों को जिनके साथ मैं खेला, जिन कोचों ने मुझे प्रशिक्षित किया, परिवार, दोस्तों, मीडिया और सभी प्रायोजकों का शुक्रिया। सबसे अहम मेरे फैन्स का शुक्रिया, आई लव यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।

Today I retire from One Day International cricket. Huge Thank you to all the players I have played with, coaches I have trained under, family, friends, media, and sponsors. Most importantly my fans, I love you all#PakistanZindabad 🇵🇰 pic.twitter.com/zlYvhNk8n0 — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) July 5, 2019

शोएब मलिक के संन्यास के बाद बहुत से क्रिकेटर और उनकी पत्नी सानिया मिर्जा तक ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी। सानिया मिर्जा ने शोएब को बधाई देते हुए एक इमोशनल मैसेज लिखा है। सानिया मिर्जा ने लिखा- हर कहानी का अंत होता है, हर अंत नई शुरुआत है। शोएब मलिक, हमें गर्व है कि आपर 20 साल अपने देश के लिए खेले। इजहान और मुझे आप पर गर्व है।

‘Every story has an end, but in life every ending is a new beginning’ @realshoaibmalik 🙃 u have proudly played for your country for 20 years and u continue to do so with so much honour and humility..Izhaan and I are so proud of everything you have achieved but also for who u r❤️ — Sania Mirza (@MirzaSania) July 5, 2019

आईसीसी वर्ल्ड कप ने भी शोएब मलिक के रिटायरमेंट पर एक ट्वीट किया है।

✅ Hugs galore

✅ Guard of honour

✅ Plenty of applause



Pakistan gave Shoaib Malik a fitting send-off as he retired from ODI cricket 👏#CWC19 pic.twitter.com/ESA4q1sLUM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 5, 2019

मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया- शानदार करियर, टीममैट के रूप में आपकी कंपनी हमेश शानदार रही। पाकिस्तान के सच्चे राजदूत क्रिकेट फैन के रूप में आपका बहुत शुक्रिया।

Congratulations @realshoaibmalik on wonderful ODI career 👍🏼👏🏼👏🏼👏🏼 , As Team mate enjoyed ur company, True ambassador of Pakistan U r & as Fan of Pakistan Cricket would like to thank U for ur contributions in Pakistan Cricket , Good Luck for future Endeavours, Stay Blessed pic.twitter.com/BkaaxDbvKr — Mohammad Hafeez (@MHafeez22) July 5, 2019

शाहिद आफरीदी ने भी शोएब मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

Congratulations @realshoaibmalik on a commendable ODI career spanning over a couple of decades. You’ve made your country proud with all you have achieved & are a true ambassador to the Nation. I’ve enjoyed the times we have played together & wish you all the very best — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) July 5, 2019

Thank you @realshoaibmalik for all your guidance and support. May you continue to smile and laugh after your ODI retirement. Stay blessed brother. #ThankYouShoaibMalik pic.twitter.com/rtEj1StsX3 — Shadab Khan (@76Shadabkhan) July 5, 2019

As always @realshoaibmalik was graceful and dignified during his retirement speech. #ThankYouShoaibMalik for being an inspiration to so many specially the younger players and for all the winning moments over the last 20 years. pic.twitter.com/fmPbHSVQos — M. Jibran Nasir (@MJibranNasir) July 5, 2019

बता दें कि शोएब मलिक ने अक्टूबर 1999 में वनडे में डेब्यू किया था। 20वीं सदी में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शायद वह अंतिम खिलाड़ी हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश को हराने वाली पाक टीम में वह प्लेइंग इलेवन में नहीं थे।

पोस्ट मैच कांफ्रेंस में शोएब मलिक ने कहा- मैं वनडे क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। मैंने यह फैसला कुछ साल पहली ही कर लिया था कि मैं पाकिस्तान के विश्व कप के मैच के बाद संन्यास ले लूंगा। मलिक ने कहा, अब मैं अपने परिवार को अधिक समय दे पाऊंगा और टी-20 पर फोकस करूंगा।