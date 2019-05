सनथ जयसूर्या पर ICC ने तय किए भ्रष्टाचार के आरोप, 14 दिन में मांगा जवाब

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या के ऊपर भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। आईसीसी ने जयासूर्या को दो नियमों के उल्लंघन में आरोपित किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में एनलिस्ट के तौर पर काम कर रहे जयासूर्या को आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर रखा है।

