PHOTOS: जहीर-सागरिका ने की 'चुपके-चुपके' शादी, नेहरा जी हैं दुखी क्योंकि...

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जहीर खान और बॉलीवुड एक्ट्रेस सागरिका घाटके ने कोर्ट में शादी कर ली। आज ही दोनों ने कोर्ट में शादी की, जबकि रिसेप्शन पार्टी 27 नवंबर को होनी है। आज ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी शादी कर रहे हैं।

जहीर-सागरिका की शादी में आशीष नेहरा अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। जहीर-सागरिका की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं। सागरिका ने ऑरेंज साड़ी पहन रखी है, जबकि जहीर पिंक कलर के कुर्ते में नजर आए। जहीर-सागरिका काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और हाल ही में सगाई भी की थी।

जहीर और सागरिका की दोस्ट अंजना शर्मा ने दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। 'चक दे' सागरिका की को-स्टार विद्या मालवडे भी अपनी दोस्त से मिलने पहुंची थीं। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में सागरिका की एक फोटो शेयर की थी और साथ ही दोनों की शादी का कार्ड भी शेयर किया था।

And the madness begins .. tomorrow !!! #bridetobe 💝.. #blessings & more blessings to my gorgeous sister from another mister ❤️❤️❤️ #weddingbells #zakgetssaked pic.twitter.com/FxVGSXdaV6