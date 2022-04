हिंदी न्यूज़ क्रिकेट सचिन, जहीर, अनिल की एक साथ की तस्वीर वायरल, फ्रेंचाइजी ने लिखा- एक फ्रेम में 𝟑𝟗𝟑𝟖𝟕 इंटरनेशनल रन और 𝟏𝟕𝟔𝟕 इंटरनेशनल विकेट

सचिन, जहीर, अनिल की एक साथ की तस्वीर वायरल, फ्रेंचाइजी ने लिखा- एक फ्रेम में 𝟑𝟗𝟑𝟖𝟕 इंटरनेशनल रन और 𝟏𝟕𝟔𝟕 इंटरनेशनल विकेट

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले के बाद सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और जहीर खान को चर्चा करते देखा गया।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Himanshu Singh Thu, 14 Apr 2022 03:41 PM

इस खबर को सुनें